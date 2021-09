САЩ тестваха успешно хиперзвукова ракета

С ъединените щати успешно тестваха ракета, летяща с няколко пъти по-висока скорост от тази на звука, съобщи правителствената агенция към Министерство на отбраната на САЩ, която се занимава с развитието на новите технологии в американската армия, предава БГНЕС.

Ракетата, построена от „Рейтеон” с двигател на „Нортръп Груман”, е била изстреляна от самолет.

Никой освен Русия няма такива, но всички искат да имат

Двигателят на ракетата се задвижва от смес от въглеводородно гориво и въздух.

„Ракетата беше ускорена до скорост, 5 пъти по-висока от тази на звука”, поясниха от Пентагона.

Русия се похвали с успешно изпитание на хиперзвукова ракета

DARPA’S #Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) completed an historic free flight test with @usairforce. The @RaytheonTech missile, released from an aircraft, achieved speeds greater than Mach 5 using a @northropgrumman scramjet engine. https://t.co/Yl1QNOHmvD pic.twitter.com/PpFULZDvhl