САЩ предлагат помощ на Русия за катастрофата в Сибир

С ъединените щати предложиха да помогнат на Русия да почисти огромния разлив на гориво в Северен Сибир, който принуди руският президент Владимир Путин да обяви извънредно положение в района.

"С тъга чух за разлива на гориво в Норилск, Русия", написа държавният секретар Майк Помпео в Туитър. "Въпреки нашите разногласия, Съединените щати са готови да помогнат на Русия за преодоляване на тази екологична катастрофа и да предложат нашата техническа помощ."

На 29 май резервоар за дизелово гориво в електроцентрала, принадлежаща на група за добив на никел, се срути близо до сибирския индустриален град Норилск, изхвърляйки около 15 000 тона дизел в близката река и изсипвайки други 6000 тона върху околната суша.

Разливът – смятан за най-тежката екологична катастрофа от този вид, случила се някога в региона - оцвети отдалечените водни пътища в тундрата с яркочервени петна, видими дори от космоса.

Президентът Владимир Путин обяви извънредно положение и заяви, че очаква компанията да плати за почистването, което може да отнеме години.

Работата по почистване обаче се усложнява от блатиста земя сред пролетното топене, както и от плитчините на близката река Амбарная, които не позволяват на специализираните кораби да стигнат до мястото на разлива.

Една от версиите за инцидента, публикувана в петък, е, че пропадането на огромния резервоар вероятно се дължи на това, че вечно замръзналата почва под него се размразила и е поддала под тежестта му.

Температурите в Сибир през май бяха с 10 градуса по Целзий над историческите средни стойности. Всъщност месецът беше най-топлият май, откакто се правят измервания, по данни на "Коперник" - мрежата за наблюдение на климата на Европейския съюз.

Освен това над Сибир е имало "силно аномални" температури през цялата пролет.

