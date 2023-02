Руски журналист беше осъден задочно на осем години затвор за разпространяване на "фалшиви новини"

В идният руски журналист Александър Невзоров бе осъден задочно от московски съд на осем години затвор, след като беше признат за виновен в разпространяване на "фалшиви новини" за руската армия, предаде Ройтерс, като се позова на руски държавни медии.

Следователи започнаха да разследват Невзоров миналата година заради негови публикации в социалните медии, в които той обвини руските въоръжени сили, че умишлено са обстрелвали родилен дом в украинския град Мариупол.

Москва каза, че това твърдение е фалшиво.

#Russia: A criminal case has been opened against journalist Alexander Nevzorov under a new law criminalising the publication of “false” information on the war in #Ukraine. Now hosting a YouTube channel, he was previously a journalist for @channelone_rus and a confidant of Putin. pic.twitter.com/iXSjYhZNsv