Свят

Руски журналист беше осъден задочно на осем години затвор за разпространяване на "фалшиви новини"

Москва каза, че това твърдение е фалшиво

1 февруари 2023, 13:47
Руски журналист беше осъден задочно на осем години затвор за разпространяване на "фалшиви новини"
телевизия медии новини   
Източник: ThinkStock/Getty Images
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В идният руски журналист Александър Невзоров бе осъден задочно от московски съд на осем години затвор, след като беше признат за виновен в разпространяване на "фалшиви новини" за руската армия, предаде Ройтерс, като се позова на руски държавни медии.

Следователи започнаха да разследват Невзоров миналата година заради негови публикации в социалните медии, в които той обвини руските въоръжени сили, че умишлено са обстрелвали родилен дом в украинския град Мариупол.

Москва каза, че това твърдение е фалшиво.

Миналия март съпругата на Невзоров написа в "Instagram", че двамата съпрузи се намират в Израел.

Адвокатката на Невзоров заяви, че ще обжалва присъдата, съобщи ТАСС.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Александър Невзоров
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