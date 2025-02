„Река от кръв“ потече в Аржентина

Р ека в Аржентина е стана кървавочервена и започна да издава неприятна миризма, съобщават местни медии. Длъжностните лица все още разследват инцидента, но по първоначални данни е възможно във водния път да е попаднало токсично вещество, използвано в багрила.

Каналът Саранди минава през индустриален квартал в община Авеланеда в покрайнините на столицата Буенос Айрес. Местните жители се опасяват, че в четвъртък (6 февруари) е имало изтичане на токсични вещества, като един от жителите описва, че се е събудил от силни миризми и е забелязал, че водата е станала кървавочервена, съобщава „Асошиейтед прес“ (АП).

Прилича на струя кръв; никога не сме я виждали такава“, казва пред „Асошиейтед прес“ жителката Мария Дукомлс.

В квартала покрай реката се намират кожарски заводи и други производства, които превръщат животинската кожа в кожа. Част от Саранди граничи и с природен резерват, съобщава германската телевизия GW News.

WATCH: Argentina canal turns blood-red, alarming locals. Authorities have taken samples to determine what caused it (🎥 infobae) pic.twitter.com/qvHT7dnUQD

Според АП служителите на Авеланеда подозират, че във водата е имало токсично вещество, използвано в багрилата и лекарствата, наречено анилин. Обикновено анилинът е безцветен, но може да потъмнее и да промени цвета си чрез окисление - химическа реакция с кислород. Веществото е силно токсично.

Това не е първият път, в който Саранди променя цвета си, като преди това е ставала зелена и виолетова, посочва АП. Регионалният отдел по околна среда заяви, че е получил сигнал за червена боя в четвъртък, съобщи „Гардиън“.

The Sarandí canal in Argentina turned blood red last week. Officials suspect a toxic substance used in dyes has entered the waterway, located on the outskirts of Buenos Aires. https://t.co/m4RUWEfNtB