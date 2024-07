Разследват причината за смъртта на Ричард Симънс

П ричината за смъртта на известния фитнес инструктор Ричард Симънс се разследва, потвърждават от полицейското управление на Лос Анджелис.

Фитнес гуруто почина на 13 юли, един ден след като отпразнува 76-ия си рожден ден, съобщи тогава дългогодишният му публицист Том Ести. От полицията са заявили пред, че "няма никаква вина за случилото се".

Службата на съдебния лекар заяви, че причината за смъртта на Симънс е отложена, което означава, че е необходимо разследване и допълнителни изследвания. Може да отнеме до три месеца, преди да се определи причината за кончината му.

