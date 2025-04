Разбивач на кодове от Втората световна война почина на 101 години

Н аграден разбивач на кодове от Втората световна война, който прекарва младостта си в дешифриране на вражески съобщения в Блечли Парк, почина на 101-годишна възраст, пише ВВС.

Шарлот „Бети“ Уеб MBE ( Най-превъзходният орден на Британската империя), която беше сред последните оцелели разбивачи на кодове от Блечли, почина в понеделник вечерта, потвърди Асоциацията на женския кралски армейски корпус.

Уеб от Уайтъл в Уостършир се присъедини към операциите на базата в Бъкингамшир на 18-годишна възраст, като по-късно помага за дешифрирането на японски кодове в Пентагона в САЩ. Тя беше удостоена с най-високото отличие на Франция - Legion d'Honneur- през 2021 г.

Асоциацията на женския кралски армейски корпус описва Уеб като жена, която „вдъхновява поколения жени в армията“.

All at GCHQ are deeply saddened today to learn of the passing of @BletchleyPark codebreaker Charlotte ‘Betty’ Webb MBE at the age of 101. 🧵 [1/3] pic.twitter.com/5kXJJixDiJ

Историкът и писателят д-р Теса Дънлоп, заяви, че е била с нея в последните й часове.

Описвайки Уеб като „най-добрата“, тя написа в X: „Имах късмета да я държа за ръка вчера, докато тя нежно се плъзгаше към друг свят. Тя е една от най-забележителните жени, които някога съм познавала“.

Уеб сподели пред BBC през 2020 г., че „никога не е чувала за Блечли“, военновременния британски център за разбиване на кодове, преди да започне работа там като член на ATS (Помощната териториална служба).

Майка й я е била научила да говори немски като дете и тя си спомня, че преди да бъде назначена, е била „доведена в имението [в Блечли], за да чете Закона за официалните тайни“.

„Осъзнах, че от този момент нататък нямаше начин да обясня на родителите си къде съм и какво правя до 1975 г., когато ограниченията бяха премахнати“, спомня си тя.

Тя щеше да казва на семейството, в което е отседнала, че е секретарка.

След края на войната в Европа през май 1945 г. тя преминава в Пентагона, след като е прекарала четири години в Блечли, където анализирането на германските комуникации се е оказало жизненоважно за военната машина на съюзниците.

В Пентагона тя перифразирала и транскрибирала вече декодирани японски съобщения. Тя каза, че е била единственият член на ATS, изпратен във Вашингтон, което описва като „огромна чест“.

След окончателната победа на съюзниците Уеб отделила няколко месеца, за да се върне в Обединеното кралство, където започнала работа като училищен секретар в Шропшир.

I am deeply saddened to hear of the passing of Betty Webb MBE— Bletchley Park codebreaker, ATS veteran, and lover of life.



She was a wonderful inspiration, had such a sense of humour, and we all fell in love with her!



Betty, you will be sorely missed, but always remembered.🕊️ pic.twitter.com/kt0drXiiZZ