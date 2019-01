Медиите в Испания информираха, че следващата есен ще се жени един от най-добрите тенисисти на всички времена, Рафаел Надал.

"Рафа и приятелката му Ческа се забелязват още през 2005 г., когато тя е едва 16-годишна и оттогава той я чака да навърши пълнолетие“, пише испанският "Хола“, цитиран от БГНЕС.

Двамата са се сгодили през май миналата година, но досега плановете за венчавката бяха държани в тайна.

💍@RafaelNadal is officially off the market after proposing to his girlfriend Maria Francisca "Xisca" Perello



Congratulations Rafa! 😊 pic.twitter.com/LkSckpHVxr