Пътни инциденти и рекордно ниски температури: Зимата изненада Северна Европа

Р анното настъпване на зимата доведе до обилни снеговалежи и заледени пътища в Северна Европа, което предизвика проблеми и опасни условия за шофиране, а германските медии съобщиха вчера за най-малко два смъртни случая и деца, блокирани през нощта в училище, предаде Асошиейтед прес.

