Продължава борбата с големия пожар край Атина

С или на противопожарната служба и на гражданската защита продължават борбата с големия пожар, който избухна вчера в района на Пендели край гръцката столица Атина и доведе до евакуацията на населени места, съобщи тази сутрин АНА-МПА.

Силен пожар се разрази северно от Атина

През цялата нощ огнеборците са се опитвали да ограничат фронта на пожара, но силните ветрове в района, които постоянно сменят посоката си, разпалват нови огнища.

Скоростта на вятъра на моменти надхвърля 80 км/ч.

До момента полицията е евакуирала около 600 жители на зоната. Има данни за щети, нанесени от огъня на жилищни сгради, но оценка ще се направи, след като пожарът бъде поставен под контрол.

36 деца са били евакуирани снощи от детска болница в Пендели. Евакуирана е и Атинската национална обсерватория.

Almost 10:00 pm, now dark, fire has traveled much further up mountain. The two forks appear to have merged. Praying for all life in its path and so grateful ❤️ for firefighters. #πυρκαγια #Πεντελη #fire #Greece #athens #firefighters #wildfire pic.twitter.com/sziW9wJVdI