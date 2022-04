Президентът срещу бандите в Салвадор: Кълна се пред Бога, че няма да изядат и зрънце ориз

О фанзивата срещу бандите в Салвадор продължава, като до 5 април бяха извършени над 6000 ареста, включително на лидер на голяма банда, който беше задържан в Гватемала, съобщиха салвадорските власти.

Но техните методи притесняват Върховния комисариат на ООН за правата на човека, предаде Франс прес.

Оргии на смъртта в Салвадор: 62 убийства само за ден

"Салвадорският мареро (член на банда) Уилма Уилфредо Муньос, известен под името "Ел Флаш", избяга от страната си, но беше задържан в Гватемала", обяви говорител на гватемалската полиция.

При операцията в гватемалската столица са задържани и две жени, заподозрени, че са членки на бандата "Барио 18".

Салвадорският президент Наиб Букеле заяви в понеделник, че за деветте дни от въвеждане на режима на извънредно положение са задържани над 6000 членове на банди. С тях броят на членовете на банди, задържани в малката централноамериканска страна достигна 22 000, подчерта държавният глава.

Извънредното положение беше въведено след вълна от 87 убийства, извършени от бандите за три дни.

