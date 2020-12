Пожар в COVID-отделение в болница в Турция, жертви

Н ай-малко осем души са загинали при взрив на кислороден апарат в болница в Газиантеп, Южна Турция, съобщи ТАСС, цитирайки Анадолската агенция.

Експлозията е станала в отделение за интензивно лечение на болни с коронавирус в университетската болница в града.

Ройтерс, цитирайки канцеларията на валията на Газиантеп, съобщава, че взривът е станал в частна болница.

Осем души са загинали, а 11 пациенти от засегнатото отделение са били прехвърлени в други болници.

