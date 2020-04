Пожар повиши радиацията край Чернобил 15 пъти над нормата

Г орски пожар в евакуираната зона около атомната централа в Чернобил причинява повишени нива на радиация, съобщиха властите в неделя, предаде The Guardian, позовавайки се на "Франс прес".

'Bad news': radiation spikes 16 times above normal after forest fire near Chernobyl https://t.co/CWUtU7xesW

Пожарът се е разпрострял на около 100 хектара (250 акра), каза Йехор Фирсов, ръководител на държавната служба за екологична инспекция в Украйна.

"Имаме лоши новини. Нивото на радиация е над нормалното в центъра на пожара", написа той във Facebook профила си, съобщават АBCnews и AFP.

Нивата на радиация в столицата на Киев, на около 100 километра на юг, са в рамките на нормите, успокоява той.

В първите часове на неделя видими пламъци вече няма, съобщава "Дейли саббах".

Фирсов публикува снимка с гайгеров брояч, показващ радиоактивност, която е 16 пъти над нормата.

130 пожарникари, три самолета и 21 превозни средства са се борили с огъня. Според украинските власти, екипи за пожарна безопасност са инспектирали района през нощта на 4-5 април, за да елиминират всяка заплаха където все още е имало тлеене. Останали са само отделни огнища.

About 90 firefighters were called to extinguish the fire which occurred near the former nuclear power plant at Chernobyl.https://t.co/jzNZSCy6mR