Пожар на строителна площадка на хотел в Южна Корея, има загинали

Ш естима души са загинали, а седем са били ранени при пожар, обхванал строителната площадка на луксозен хотел в южнокорейския пристанищен град Пусан, съобщи Националната пожарна агенция.

Пожарът е избухнал малко преди 11:00 ч. местно време на мястото, където се строи хотел Banyan Tree.

At least six people have been killed in a fire at a hotel construction site in Busan, South Korea https://t.co/pcjdRqpNMI pic.twitter.com/t6xtkbCz78