Пожар изпепели ведомството за евроинтеграция в Скопие

П ожар избухна в сградата, където се помещава администрацията, отговаряща за европейската интеграция на Македония. Тя се оглавява в момента от бившия външен министър Никола Димитров.

Пожарникарите са пристигнали на мястото на инцидента в 7.00 часа тази сутрин. В потушаването на огъня участвали 5 коли и 20 огнеборци.

Firefighters are on a scene of a fire after breaking out in a building in Skopje downtownhttps://t.co/Ij01CB7gxn