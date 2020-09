Пожар избухна в най-големия мигрантски лагер в Гърция

Н ай-големият мигрантски лагер в Гърция на остров Лесбос беше частично евакуиран рано тази сутрин след като там избухна голям пожар.

Почти целият лагер "Мория" на остров Лесбос е бил обхванат от пожари, включително е имало пламъци в маслинова горичка извън стените на основното съоръжение, където много търсещи убежище спят на палатки, съобщи фотограф на АФП от мястото на събитието.

Бежанци и търсещи убежище са побегнали към пристанищния град Митилини, но са блокирани от полицейски превозни средства, добави фотографът.

Breaking: There is a major fire at Greece's migrant camp of Moria on the island of Lesbos. The camp holds over 12,000 people. pic.twitter.com/hwvs6OT2X5