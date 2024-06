Посрещнат като рок звезда: Путин пристигна в Пхенян

Р уският президент Владимир Путин кацна в Северна Корея за посещение, което е сигнал за задълбочаващото се сближаване между двете страни и за необходимостта на Москва да се снабдява с оръжия от Пхенян, за да поддържа войната си в Украйна.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично посрещна Путин на самолетната рампа, когато той пристигна в севернокорейската столица Пхенян в ранните часове на сряда сутринта местно време, показаха видеозаписи от пристигането му.

Путин беше посрещнат с червен килим, военна церемония и прегръдка от севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на държавното си посещение в Пхенян. Ким приветства "новата ера" в отношенията при началото на разговорите с Путин, който на свой ред благодари на домакина си за подкрепата за войната на Русия в Украйна.

След церемонията по посрещането на площад "Ким Ир Сен", включваща военен оркестър и масови синхронни танци, Путин покани домакина си да посети Русия.

След това двамата лидери се отправиха заедно към Държавния дом за гости "Кумсусан", където Путин ще отседне, според севернокорейската държавна медия KCNA, а след това "обмениха натрупаните си най-съкровени мисли и отвориха умовете си за по-сигурно развитие на (севернокорейско-руските) отношения в съответствие с общото желание и воля на народите на двете страни".

След като пристигнаха в къщата за гости, двамата проведоха "приятелски разговор", допълва KCNA.

Путин благодари на Ким за продължаващата подкрепа за Украйна 07:53

Още преди посещението си Путин благодари на Северна Корея за подкрепата й за руската инвазия в Украйна и днес потвърди това чувство.

Руската държавна информационна агенция РИА цитира думите на президента Путин:

"Високо ценим Вашата последователна и непоколебима подкрепа за руската политика, включително в украинската сфера".

Русия изстреля ракети от ядрени подводници по време на учение в Баренцово море 08:03 ч.

Съобщава се, че подводници с ядрена мощност от Северния флот на Русия са изстреляли крилати ракети по морски цели в рамките на учения в Баренцово море днес.

Атомните подводници "Северодвинск" и "Орел" изстреляха крилати ракети "Калибр" и "Гранит" на разстояние около 106 мили по цел, симулираща отряд десантни кораби на мним враг, съобщи информационната агенция "Интерфакс".

"Според данните от обективния контрол бойното учение е завършило успешно", заяви Интерфакс, като се позова на изявление на флота.

"Използваните ракетни оръжия за пореден път потвърдиха присъщите си характеристики и висока надеждност".

Районът на ракетните стрелби е бил предварително затворен за граждански корабни и авиационни полети.

Баренцово море е в Северния ледовит океан и е разположено край северните брегове на Норвегия и Русия. То е разделено между норвежки и руски териториални води.

Путин обяви ново споразумение между Москва и Пхенян 08:09

Владимир Путин заявява, че Москва и Пхенян ще подпишат споразумение, което ще укрепи връзките им.

В началото на разговорите си с Ким руският лидер заяви в изказвания, предадени от руските държавни информационни агенции ТАСС и РИА Новости, че "новият фундаментален документ ще формира основата на нашите връзки за дългосрочна перспектива".

Путин също така приветства "близкото приятелство" между двете страни, основано на "равенство и зачитане на взаимните интереси".

Анализ: Путин бе посрещнат като "рок звезда" в Пхенян, докато Русия и Северна Корея укрепват връзките си 08:27

Руският президент Владимир Путин беше посрещнат като "рок звезда" в Пхенян, след като пристигна в Северна Корея за първи път от 24 години, казва кореспондентът от Азия Никол Джонстън.

Руският лидер прекарва деня с Ким Чен Ун, за да укрепи връзките между техните страни.

По-рано днес Путин намекна, че ще бъде подписано споразумение между двете страни, което "ще формира основата на нашите връзки за дългосрочна перспектива".

Улиците на севернокорейската столица бяха окичени с транспаранти с лика на Путин и руски знамена.

"Те наистина се развихриха за президента Путин, като му устроиха посрещане като на рок звезда", каза Джонстън.

