Как известен хирург умира в израелски затвор, изведен от болница в Газа

К ато известен ортопед, д-р Аднан Ал-Бурш прекарва голяма част от кариерата си в поправяне на счупени крайници и разбити тела в болницата „Ал-Шифа“ в Газа.

Но това, което прави, не успява да го спаси от трагичния му край.

Когато през октомври миналата година избухва войната, той работи денонощно. Снимките, съхранени в мобилния му телефон, показват как стои в дупка, размахвайки лопата с тъп ръб, докато болницата изпада в криза.

В нея са свършили горивото, храната и основните болкоуспокояващи, а за съхранение на мъртвите тела вече няма място. Облечен в болнични престилки, д-р Ал-Бурш и колегите му копаят масови гробове, докато зад стените на болницата се чуват експлозии.

Скоро след избухването на конфликта хирургът, заедно със съпругата си Ясмин, разбира, че светът им се е променил завинаги.

„Аднан беше нужен всеки път, когато имаше война. Затова му казах: „Приготви се, ще има много операции, ще имат нужда от твоята помощ“. Той отиде в болницата, за да приеме ранените, и остана 24 часа. Той не спря.“, спомня си тя.

Д-р Ал-Бурш прекарва дните си в операционната, а през нощта спи в стаята за персонала.

Освен това води своеобразен дневник с мобилния си телефон, в който документира все по-отчаяните сцени, които се разиграват около него.

„Въпреки болката, ние сме непоколебими“, каза той, докато снимаше сцената в претъпканата операционна зала.

Израел заяви, че в основите на "Ал-Шифа" са прокарани тунели, в които "Хамас" управлява „команден и контролен център“, което "Хамас" отрича.

Докато израелските войски напредват към съоръжението, д-р Ал-Бурш заснема настроението вътре. Друго видео, намерено в мобилния му телефон, показва как колега в стаята на персонала си спомня за болезнен разговор със съпругата си.

„Спомням си, че тя ме попита само за едно нещо, какво мислите, че беше то? Тази молба беше „просто ми позволи да те видя да се усмихваш. Това е първото нещо, което искам да направя след тази война, ако Бог ни спаси“.

В средата на ноември "Ал-Шифа" е обсадена от израелските войски.

Седмица по-късно пациентите, персоналът и около 50 000 разселени жители, приютени в комплекса, получават заповед да се евакуират.

Д-р Ал-Бурш е заснел сцената на дълги колони от хора, които вървят към южната част на Газа.

Но хирургът не ги последва. Вместо това той се отправил на североизток към друго лечебно заведение - Индонезийската болница, която все още работи в северната част на Газа. Това, което открива при пристигането си, го ужасява.

„Бях шокиран от размера на катастрофата тук. Има ранени хора, които чакат за операциите си повече от десет дни. Раните им са силно инфектирани“, казва той във видеоклип.

Renowned surgeon Dr Adnan Al Bursh was abducted from a Gaza hospital in Dec 23. A former student of @KingsCollegeLon, he was imprisoned in Israel for 4 months. A fellow detainee testified to @HCWWatch that he was being tortured. Today 2 prisoner orgs announced he has been killed. pic.twitter.com/skNDxaMxy5 — GazaMedicVoices (@GazaMedicVoices) May 2, 2024

На 20 ноември 2023 г. индонезийската болница е обградена от израелски танкове и по-късно същата вечер са изстреляни снаряди по втория етаж. Убити са най-малко 12 души.

Д-р Ал-Бурш оцелява с леки драскотини, но предният вход на лечебното заведение е разрушен.

„Разрушенията са навсякъде“, казва той в друго видео.

Говорител на ЦАХАЛ отрича израелските сили да са отговорни за случилото се.

В началото на декември 2023 г. д-р Ал-Бурш се премества в малка болница, също в северната част на страната, наречена Ал-Ауда.

На поредица от снимки, публикувани на страницата на болницата в социалните мрежи, се вижда как той преглежда пациенти с изписана на лицето му умора.

Това са последните известни снимки на хирурга.

На 5 декември израелските военни обкръжават болницата и персоналът се притеснява какво ще направят войниците.

Д-р Ал-Бурш работи в Ал-Ауда заедно с приятеля и колегата си д-р Мохамед Обейд.

В крайна сметка директорът на болницата им казал, че ще трябва да напуснат сградата.

„Директорът ни каза, че израелската армия разполага с пълни данни за всички мъже на възраст между 14 и 65 години в болница „Ауда". Казаха му, че ако всички мъже не слязат... ще разрушат болница „Ауда“ с всички жени и деца в нея“ - разказва д-р Обейд със сълзи на очи.

Мъжете излязоха от болницата и петима от тях, включително д-р Ал-Бурш, бяха отведени.

„Един войник се приближи до нас и извика името на д-р Аднан, който седеше до мен... Усетих, че той е в много трудна ситуация“.

