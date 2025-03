Последният оцелял пилот от Битката за Британия почина на 105 години

П оследният оцелял пилот от Битката за Британия, Джон “Пади” Хемингуей, почина на 105 години, предаде The Guardian.

Кралските военновъздушни сили (RAF) съобщиха, че Хемингуей, член на „the Few“ – елитната група пилоти, защитавали британското небе по време на Втората световна война, е починал в понеделник, 17 март.

Той изиграва ключова роля в успешната защита на Великобритания срещу непрестанните въздушни нападения на германските военновъздушни сили, Луфтвафе, от юли до септември 1940 г., след падането на Франция.

Ескадрилата на пилота е свалила 90 вражески самолета за период от 11 дни през май 1940 г., съобщиха от RAF.

Премиерът Кийр Стармър отдаде почит на Хемингуей, заявявайки: „С тъга научавам за смъртта на Джон"‘Пади" Хемингуей DFC, последния известен пилот от Битката за Британия.

„Преди осемдесет години смелостта и решителността на Пади и всички наши доблестни пилоти от RAF помогнаха да се сложи край на Втората световна война. Те безстрашно прелетяха над вражеска територия, за да защитят Обединеното кралство и неговите съюзници, рискувайки живота си.

„Той никога не се е смятал за герой и често се е наричал "ирландец късметлия" – човек, който просто си върши работата, както толкова много други от неговото поколение. Въпреки саможертвата си, той разказваше истории за радостните спомени, които създаваше, и за моментите, които споделяше с връстниците си – много от които никога не се върнаха у дома.

