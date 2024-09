Полицията арестува тийнейджърка, подкарала влак на метрото

П олицията е арестувала тийнейджърка, за която казват, че е подкарала празен влак на метрото в Ню Йорк на кратка разходка, преди да го разбие и да побегне, предаде Асошиейтед прес.

Издирва се неин спътник от мъжки пол, за когото се смята, че също е бил във влака.

Police in New York City are searching for two suspects accused of stealing and crashing an entire subway train in Queens just after midnight on Thursday.https://t.co/khnkMEpKCe