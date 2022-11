Почина звездата от „Игра на тронове” Уилко Джонсън

О тиде си музикантът и актьор Уилко Джонсън.

Звездата от "Игра на тронове" и китарист на групата Dr Feelgood е починал на 75-годишна възраст, потвърдиха пред Би Би Си негови представители.

В изявление, публикувано в социалните медии, те пишат: "Това е съобщението, което никога не сме искали да напишем, и го правим от името на семейството на Уилко и Dr Feelgood с натежало сърце. Уилко Джонсън си отиде. Той почина в дома си в понеделник вечерта на 21 ноември 2022 г.

Благодарим ви, че уважавате личното пространство на семейството на Уилко в този много тъжен момент, и благодарим на всички вас, че бяхте такава огромна подкрепа през целия невероятен живот на Уилко".

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X — Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022

Уилко Джонсън се прославя през 70-те години на миналия век с пъб-групата Dr Feelgood, а по-късно свири с Иън Дюри, преди да започне солова кариера, продължила четири десетилетия. Неговият картечен стил на свирене на китара и маниакално присъствие на сцената оказват голямо влияние върху пънка.

Незабравимо е и неговото участие в "Игра на тронове", в който се превъплъщава в ролята на немия палач сър Илин Пейн.

Wilko Johnson popped up on Game of Thrones. pic.twitter.com/ub9p3pTAxd — Your Canadian GirlFriend (@YourCanadianGF) November 23, 2022

Преди десет години Уилко Джонсън оцелява след първоначално диагностициран нелечим случай на рак на панкреаса. Музикантът отказа химиотерапия, за да се отправи на прощално турне.

"Решението беше доста лесно - химиотерапията не можеше да направи нищо повече от това да удължи живота ми за сравнително кратък период от време и реших, че просто ще предпочета да се насладя на здравето, което ми оставаше", каза той пред BBC Radio 5 Live.

Wilko Johnson was a precursor of punk. His guitar playing was angry and angular, but his presence - twitchy, confrontational, out of control - was something we'd never beheld before in UK pop. Rotten, Strummer and Weller learned a lot from his edgy demeanour. He does it right RIP pic.twitter.com/ukoJ69r41h — Billy Bragg (@billybragg) November 23, 2022

По-късно обаче изследванията откриват, че ракът на панкреаса на китариста всъщност е рядък и по-малко агресивен невроендокринен тумор.

Той се подлага на радикална 11-часова операция, при която са отстранени панкреасът, далакът и части от стомаха и червата му, а през 2014 г. обяви, че се е излекувал от рак.

Музикантът продължи да свири на живо до миналия месец, като на 18 октомври изнесе последния си концерт в лондонската Shepherd's Bush Empire.