Почина световноизвестният гръцки композитор Вангелис

Г олемият гръцки музикант и композитор Вангелис Папатанасиу почина на 79-годишна възраст късно вечерта във вторник, 17 май, съобщи "Катимерини".

Той е един от най-значимите гръцки композитори с международно признание, като музиката му зазвуча дори в космоса през 2001 г., в мисията на НАСА "2001 Одисея до Марс".

Вангелис Папатанасиу или просто "Вангелис", както става известен в чужбина, е с многолика кариера, продължила 5 десетилетия. От първите му стъпки с групи през 60-те години, се откроява тази с името "Детето на Афродита", който той прави заедно с Демис Русос и създава еталонния албум за прогресив - "666".

В средата на 70-те години на миналия век той напуска групата, за да се установи в Лондон и да започне солова кариера, която, наред с много други продукти, води до създаването на невероятни саундтраци. "Блейд Рънър", "Александър" и "Ел Греко" са някои от филмите, за които Папатанасиу пише музика, като "Огнените колесници" му носи и награда "Оскар" през 1982 г.

Той пише музика и за театър. През 1983 г. прави заедно с Михалис Какогианис постановката "Медея“.

