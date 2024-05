Почина писателят Пол Остър

П ол Остър - плодовитият романист, мемоарист и сценарист, който се прочу през 80-те години на миналия век с постмодерното съживяване на жанра ноар и който се превърна в един от най-характерните нюйоркски писатели на своето поколение, почина от усложнения от рак на белия дроб в дома си в Бруклин. Той беше на 77 години.

Смъртта му беше потвърдена от приятелката му Джаки Лиден.

Paul Auster was the rarest of creatures: a contemporary literary superstar (and a soulful one at that). And somehow managed to be at once mysterious and accessible. RIP https://t.co/l0mvJ4ZAbI