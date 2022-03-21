Свят

Почина руският писател и поет Юз Алешковски

Руският писател и поет си отиде на 92-годишна възраст

21 март 2022, 15:24
Почина руският писател и поет Юз Алешковски
Източник: iStock Photos/Getty Images
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Р уският писател и поет Юз Алешковски почина на 92-годишна възраст, предаде ТАСС, като цитира мениджърът Демян Кудрявцев.

"Днес почина Юз Алешковски, руски писател. Велик, изтънчен писател, народен поет и особен вид човек, който живя ярко и смислено... Светла му памет!", написа той на страницата си във Facebook.

Юз Алешковски е роден на 21 септември 1929 г. в Красноярск с името Йосиф Ефимович Алешковски.

Той е автор на романите "Кенгуру", "Смърт в Москва" и други. През 1979 г. творецът емигрира в САЩ.

Той е член на руския ПЕН-център, обединяващ поети, писатели и журналисти, работещи в различни литературни жанрове. 

Източник: БТА    
Юз Алешковски почина Юз Алешковски Юз Алешковски писател
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