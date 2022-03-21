Почина руският писател и поет Юз Алешковски

Р уският писател и поет Юз Алешковски почина на 92-годишна възраст, предаде ТАСС, като цитира мениджърът Демян Кудрявцев.
"Днес почина Юз Алешковски, руски писател. Велик, изтънчен писател, народен поет и особен вид човек, който живя ярко и смислено... Светла му памет!", написа той на страницата си във Facebook.
Today is a very sad day for the arts. Writer Yuz Aleshkovsky has died.https://t.co/RTQgjoho3u— Michele A. Berdy (@MicheleBerdy) March 21, 2022
Юз Алешковски е роден на 21 септември 1929 г. в Красноярск с името Йосиф Ефимович Алешковски.
Той е автор на романите "Кенгуру", "Смърт в Москва" и други. През 1979 г. творецът емигрира в САЩ.
Той е член на руския ПЕН-център, обединяващ поети, писатели и журналисти, работещи в различни литературни жанрове.
The writer, poet, and playwright Yuz Aleshkovsky died March 21 at the age of 92 in Tampa, Florida https://t.co/2DUG2TJuaP— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 21, 2022
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