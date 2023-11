Почина писателят Джон Никълс

П исателят Джон Никълс, известен най-вече с популисткия си роман "Войната в бобовите полета на Милагро", по който е заснет филм с режисьор Робърт Редфорд, почина на 83-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Авторът е починал в понеделник в дома си в Таос, Ню Мексико, на фона на влошено здравословно състояние, свързано с продължително сърдечно заболяване, съобщава дъщеря му Таня Харис.

Никълъс получава ранно признание с публикуването през 1965 г. на нестандартната си любовна история "Стерилната кукувица", по която по-късно е заснет филм с Лайза Минели в главната роля.

През 1969 г. той се мести с първата си съпруга от Ню Йорк в северната част на Ню Мексико, където намира вдъхновение за трилогия от романи, чието начало бележи успехът на "Войната в бобовите полета на Милагро".

