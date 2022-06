Почина писателят Авраам Йехошуа

И зраелският писател Авраам Йехошуа почина на 85 години в болницата Ичилов в Тел Авив, съобщи АФП.

Първите си новели А. Б. Йехошуа публикува през 1963 г. Оттогава романите и пиесите му са преведени от иврит на повече от 30 езика, сред които и български.

През 1995 г. А. Б. Йехошуа печели наградата на Израел - най-голямото отличие за култура в страната.

За Ница Бен-Дов, преподавател по литература в университета в Хайфа, която е преподавала заедно с него, Йехошуа е "най-великият" израелски писател.

Avraham B. Yehoshua, one of Israel's most revered and prolific novelists and a vocal supporter of Palestinian rights, has died aged 85, Tel Aviv's Ichilov hospital said Tuesdayhttps://t.co/LjbbOAIqZS