Почина обичана актриса от сериала "Далас"

А ктрисата Пат Колбърт, най-известна с работата си в "Далас", е починала на 77-годишна възраст.

Сестрата на актрисата Тами Колбърт каза пред The ​​Hollywood Reporter, че тя е починала на 23 юни в дома си в Калифорния. Според изданието новината за смъртта на звездата идва, след като тя е преживяла три удара през последното десетилетие.

Колбърт е родена на 16 януари 1947 г. в Лос Анджелис. Работила е като модел и моден консултант, преди да хвърли поглед към Холивуд.

Тя прави първата си телевизионна изява през 1979 г. като модел, преди да участва във "Flamingo Road", който се излъчва от 1980-1981г.

Оттам тя получава роли в няколко телевизионни предавания, но в крайна сметка "Далас" ще се превърне в един от най-известните ѝ проекти, тъй като тя се появява в 67 епизода на дългогодишния сериал, който се излъчва от 1983 до 1991 г.

Въпреки че ролята на Колбърт в сериала беше поддържаща, тя изигра ролята с елегантност и интелигентност.

Колбърт си взе почивка от актьорството в края на 90-те и през 2000-те, преди да се появи в "Thom and Dusty Go to Mexico" от 2014 г. и "If Not For His Grace" от 2015 г. – последният път, когато е видяна на екрана.

