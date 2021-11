Почина носителката на Оскар Еми Вада

Я понската дизайнерка на костюми Еми Вада, отличена с Оскар за работата си над филма "Ран" на Акира Куросава, е починала на 84-годишна възраст, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на японски медии.

Изданията цитират близки на дизайнерката, които съобщават, че тя е починала на 13 ноември, без да посочват причина за кончината ѝ.

Еми Вада, родена Емико Ногучи, започва да работи като студентка в университета за изкуства в родния си град Киото.

Освен за легендарния Акира Куросава, дизайнерката е създавала костюми за международни филми, сред които на Питър Грийнуей и Чжан Имоу, както и за театъра и операта. Вада продължава да работи и след като прехвърля 80-те.

Emi Wada, the Japanese costume designer who won an Oscar for her work in Akira Kurosawa’s “Ran,” has died. She was 84. Japanese media reports say Wada died Nov. 13. No cause of death was given. https://t.co/WmzDEtc2nx