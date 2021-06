Почина номинираният за "Оскар" актьор Нед Бийти

Н оминираният за "Оскар" американски актьор Нед Бийти, познат с ролите си в продукции като "Избавление", "Супермен", "Играта на играчките 3", "Телевизионна мрежа", е починал на 83-годишна възраст, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

"Нед почина от естествена смърт в неделя сутринта, заобиколен от семейството и близките си", се посочва в изявлението, направено от агентката му Дебора Милър.

An actor with greater range than the Hubble Telescope, actor Ned Beatty has sadly passed at 83.

(📽️ Superman: The Movie, 1978; Network, 1976; Deliverance, 1972; Toy Story 3, 2010) pic.twitter.com/amZ98rnIod