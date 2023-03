Почина най-възрастната драг кралица в света

Д арсел XV, носителката на световния рекорд на Гинес за най-възрастна драг кралица, почина на 92 години, съобщиха от нейното кабаре в социалните медии.

„Семейството на Дарсел XV заедно с нейния актьорски състав и екип са с разбито сърце да съобщят, че нашият любим Дарсел (Уолтър У. Коул, старши) почина на 92-годишна възраст“, гласеше съобщението в Instagram.

Portland says bon voyage tonight to Darcelle XV, a city luminary and legend of the drag world. Darcelle XV Showplace announced the news Thursday evening, saying that Walter W. Cole, Sr. died at the age of 92 from natural causes. pic.twitter.com/X0Mi0A75y1