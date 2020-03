Почина легендата на кънтри музиката Кени Роджърс

Л егендарният кънтри певец Кени Роджърс почина на 81 години, съобщиха световните информационни агенции.

"Певецът "почина мирно в дома си от естествени причини, под грижите на хоспис, заобиколен от семейството си" - гласи изявлението на сайта му.

Семейството планира малка служба в тесен кръг заради новия коронавирус.

Кени Роджърс започна прощално турне през 2016 г., но през 2018 г. отмени няколко концерта по здравословни причини.

Певецът е лауреат на три награди "Грами" - от 1977 г. , 1979 г. и 1987 г. Сред най-известните му песни са "The Gambler" и "Islands in the Stream" от 1983 г. в дует с Доли Партън.

След като започва кариерата си през 50-те години на миналия век с джаз група, той става солов изпълнител през 70-те години. Пробив прави с песента "Lucille" през 1977 г.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT