Почина легендата на киното Шон Конъри

А ктьорът Шон Конъри, изиграл емблематичния Джеймс Бонд, почина на 90 години.

Информацията съобщи BBC.

1/ I was heartbroken to learn this morning of the passing of Sir Sean Connery. Our nation today mourns one of her best loved sons.

