Почина легендата на гръндж музиката Марк Ланеган

П очина Марк Ланеган, легенда на гръндж музиката, рок изпълнителят, чийто дрезгав баритон и мрачна поезия превърнаха Screaming Trees в емблема на ранната гръндж сцена в Сиатъл, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Обичаният ни приятел Марк Ланеган почина тази сутрин в дома си в Киларни, Ирландия", бе написано в акаунта на изпълнителя в Twitter във вторник. Компанията на мениджърите му SKH потвърди вестта за смъртта му пред "Ню Йорк таймс".

Не бе съобщена причина за смъртта на твореца, който бе на 57 години. В мемоарите си, публикувани тази година, Ланеган разкри, че е прекарал тежък COVID-19 и е бил в кома в болница.

Марк Ланеган създава група Screaming Trees през 1984 г. в родния си град Елънсбърг, щата Вашингтон.

Групата никога не достига популярността на Nirvana и Soundgarden, но Ланеган има хиляди верни почитатели. През 1992 г. групата бележи голям успех с албума "Sweet Oblivion''и сингъла "Nearly Lost You'', която е най-големият хит и най-известно парче на Ланеган, отчасти и заради включването ѝ в саунтрака на филма "Любовни квартири" на Камерън Кроу.

Mark Lanegan… 20 years ago, he was one of the first people to say lovely encouraging things to us. We weren’t good. He disagreed. Still over the moon about it. RIP :( _b pic.twitter.com/PJj3ia5teL