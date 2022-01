Почина фотографът Стив Шапиро

И звестният фотограф Стив Шапиро, носител на множество награди, е починал на 87 години, съобщи Асошиетйде прес.

Шапиро е издъхнал в събота в дома си в Чикаго, каза говорителката му Хайди Шафер. Той е страдал от рак на панкреаса.

Роденият в Ню Йорк Шапиро се учи от военния фотограф Юджийн Смит и в началото на 60-те години на миналия век започва работа като фотограф на свободна практика.

Steve Schapiro, a famed photojournalist whose work covering the entertainment industry spawned enduring images of 20th century films, has died at 87 https://t.co/qRXSHQwuB9 pic.twitter.com/8hb02v2zgt

Заснел е множество исторически събития по онова време като протестния марш във Вашингтон през 1963 г., кампанията за Робърт Кенеди за президент през 1968 г., негови снимки са публикувани в списанията "Тайм", "Ролинг стоун", "Лайф" и други.

През 70-те години се превръща в любимец на режисьорите и актьорите в Ню Йорк и Холивуд и е на снимачните площадки на "Кръстникът", "Чайна таун", "Шофьор на такси" и други. Пред камерата му са заставали Джак Никълсън, Марлон Брандо, Орсън Уелс, Барбра Стрейзанд.

Негови фотографии са излагани в галерии в целия свят. През 2017 г. е удостоен с награда Луси за принос към фотожурналистиката.

We are very sad to announce the passing of Steve Schapiro, a lion in photography and a dear friend. Prolific photographer Steve Schapiro covered major historical events and captured seminal moments of the American Civil Rights Movement.

Rest in power. pic.twitter.com/dy6YaMETTZ