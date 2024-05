Почина легендарен продуцент, раболил с "Нирвана"

Л егендарният американски звукозаписен продуцент Стив Албини, работил с „Нирвана“, „Пиксис“, Пи Джей Харви, Джими Пейдж и Робърт Плант, почина на 61-годишна възраст, съобщиха от неговото студио, предаде ДПА.

Musician, studio engineer and the mastermind behind some of rock's greatest albums. A hero to us all. Thank you for setting the standard so high.



RIP Steve Albini. Deeply missed, forever loved.



Photo: Pat Nabong/Sun-Times pic.twitter.com/aXHhaGTChr