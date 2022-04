Почина композиторът Харисън Бъртуисъл

Н а 87 години почина британският композитор Харисън Бъртуисъл, автор на експериментална съвременна музика и признат за един от най-значимите съвременни композитори, съобщи Асошиейтед прес.

Той е издъхнал в дома си в Миър, в югозападната част на Англия.

Harrison Birtwistle, an English composer famed for his rigorous artistic vision, sonic audacity and deeply theatrical expression has died at age 87.



For decades, he had been one of the U.K.'s most prominent composers.https://t.co/DmgfnMoptb