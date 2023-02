Почина композиторът Бърт Бакарак

Б ърт Бакарак - легендарният композитор на песни и филмова музика, почина на 94 години, съобщи Асошиейтед прес.

Той е издъхнал в дома си в Лос Анджелис от естествена смърт.

Burt Bacharach, the composer and Oscar winner who delighted millions with the quirky arrangements and unforgettable melodies of "Walk on By," "Do You Know the Way to San Jose" and dozens of other hits, has died at 94. https://t.co/YaOIjozgSr — The Associated Press (@AP) February 9, 2023

От 70 години само Ленън-Маккартни, Керъл Кинг и шепа други можеха да съперничат на Бакарак в авторството на песни, които незабавно се запомнят и професионалисти ги изпълняват, а хората си ги тананикат дълго, след като са написани, пише Асошиейтед прес. Той има поредица хитове от 50-те години до наши дни. Сред тях са "Alfie'', "I Say a Little Prayer'', "I'll Never Fall in Love Again'' и "This Guy's in Love with You.''

Любима негова изпълнителка е Дион Уорик. Той пише също песни за Арета Франклин, Дъсти Спрингфийлд, Том Джоунс и много други. Кавъри на негови хитове са изпълнявали Елвис Пресли, "Бийтълс", Франк Синатра, а в по-ново време - "Уайт страйпс", Ашанти, Синди Лопър.

The Genius of Burt Bacharach in 12 Songs https://t.co/Tr8OLQXCAy via @variety — Morgan Fairchild (@morgfair) February 10, 2023

Бакарак е едновременно новатор и традиционалист, а кариерата му върви успоредно с ерата на рока. Той е израснал с джаз и класическа музика, и няма особен вкус към рока, когато навлиза в бизнеса през 50-те години на миналия век. Песните му изглеждат по-скоро старомодни, но рок композиторите оценяват дълбочината на неговата чувствителност.

Триумфира в много форми на изкуството. Той е осемкратен носител на "Грами", има награда "Тони", трикратен лауреат е на "Оскар".

Breaking News: Burt Bacharach is dead at 94. His hit pop songs, like “Raindrops Keep Fallin’ on My Head,” were defined by romantic optimism.https://t.co/ovEPYizDcl pic.twitter.com/kgrNsmZ2nw — The New York Times (@nytimes) February 9, 2023

През 1970 г. получава две награди "Оскар" - за музиката на филма "Буч Касиди и Сънданс Кид" и за песента "Raindrops Keep Fallin' on My Head". През 1982 г. заедно с тогавашната си съпруга, текстописката Карол Байер Сейгър, печелят "Оскар" за "Best That You Can Do". Пише музиката към филмите "Алфи" и "Казино Роял" от 1967 г. Той е чест гост в Белия дом, независимо дали президентът е републиканец или демократ. През 2012 г. Барак Обама му връчва наградата "Гершуин".

Бърт Бакарак пише предимно поп, но песните му са популярни сред кънтри, ар ен би, соул синт-поп изпълнители. През 21-и век пише собствени текстове и записва с д-р Дре.