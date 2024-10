Почина комедийната актриса Тери Гар

Т ери Гар, известна комедийна актриса от филми като „Тутси“ и „Младият Франкенщайн“, почина на 79 години, съобщи АП.

Гар е починала във вторник от множествена склероза, „заобиколена от семейството и приятелите си“, съобщиха нейни близки. През последните години актрисата се бореше и с други здравословни проблеми, като през януари 2007 г. претърпя операция за отстраняване на аневризма.

