Почина китаристът на група "KISS" Боб Кулик

А мериканският китарист и продуцент Боб Кулик, станал известен с работата си с рок бандата "KISS", почина на 70-годишна възраст, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Неговият брат и бивш член на споменатия състав Брус Кулик потвърди новината за кончината му в Туитър.

"С разбито сърце споделям вестта за смъртта на брат ми Боб Кулик. Неговият талант и отдаденост на музиката завинаги ще останат в паметта ни!"

