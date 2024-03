Авторът на манга комикси Акира Торияма почина на 68-годишна възраст

Я понският илюстратор Акира Торияма, автор на един от най-известните и продавани манга комикси в света - "Драконова топка" (Dragon Ball), е починал на 68-годишна възраст, съобщават световните агенции.

Съобщението за кончината на Торияма е поместено на сайта на сп. Weekly Shonen Jump, което публикува неговите произведения.

