Почина известният готвач Гари Роудс 

Г ари Роудс – знаменитият готвач, известен с интересната си прическа и страстта си към британската кухня, е починал на 59-годишна възраст, съобщи Би Би Си.

Според изявление на семейството му, той е починал във вторник, а съпругата му Джени е била до него в последните му мигове. Големият кулинар е бил в Дубай, където управлява два ресторанта.

„Семейство Роудс с прискърбие съобщава за смъртта на любимия ни съпруг, баща и брат - Гари Роудс“, се казва в съобщението.

Семейството благодари на всички за подкрепата и пожела да бъде оставено на спокойствие в този труден момент.

Гари Роудс се ражда в Лондон през 1960 г. Първата му професионална работа е в хотел „Хилтън“ в Амстердам, където той започва да експериментира с „Nouvelle cuisine“ (Нова кухня).

Готвачът отваря първия си ресторант през 1997 г., а през 2006 г. получава Ордена на Британската империя. Той се присъжда за значителни заслуги и постижения в широк кръг от сфери.

Роудс участва и в много телевизионни кулинарни предавания като „Masterchef“, „Hell's Kitchen“ и в собствения му проект - „Rhodes Around Britain“. Той беше състезател и в британското шоу за танци „Strictly Come Dancing“ през 2008 г.

Гордън Рамзи отдаде почит към своя колега в Туитър:

We lost a fantastic chef today in Gary Rhodes. He was a chef who put British Cuisine on the map. Sending all the love and prayers to your wife and kids. You’ll be missed Gx pic.twitter.com/RRWlWhjup8