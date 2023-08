Актрисата Нанси Франджионе почина на 70

П очина актрисата Нанси Франджионе, известна с интригуващи роли в „Друг свят“ и „Всички мои деца“. Тя беше едва на 70 години.

Една от най-емблематичните злодейки в сериалите почина на 18 август в дома си в Масачузетс. Причината за смъртта все още не е известна.

