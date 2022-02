Почина режисьорът на „Ловци на духове“ Айвън Райтман

К анадският режисьор и продуцент Айвън Райтман, известен с филми като "Ловци на духове" и "Близнаци", почина в САЩ на 75-годишна възраст, съобщи "Ройтерс".

Според американски медии Райтман е починал в неделя вечерта в дома си в Калифорния. Причината за смъртта не е уточнена.

BREAKING: Ivan Reitman, the influential filmmaker and producer behind beloved comedies from “Animal House” to “Ghostbusters,” has died at 75, his family said. https://t.co/cRyzdKSrZH