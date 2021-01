Почина известен британски рок музикант

Б ританският музикант и бивш китарист на английската блус рок група The Animals Хилтън Валънтайн е починал вчера на 77-годишна възраст, съобщи американската звукозаписна компания АВКCО Records, цитирана от ТАСС.

Farewell #HiltonValentine #TheAnimals. Unique and one of a kind guitarist, House of the Rising Sun will forever be his song🌹https://t.co/yc4avAFhfz