Почина една от най-големите „злодейки” на световното кино Луиз Флечър

Н а 88-годишна възраст почина американската актриса Луиз Флечър, която спечели "Оскар" за ролята си на медицинска сестра в култовия филм "Полет над кукувиче гнездо", съобщи Variety.

Представител на актрисата каза, че тя е починала в съня си в дома си във Франция.

Louise Fletcher, Oscar Winner for ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest,’ Dies at 88 https://t.co/D3ORZ2JKoc via @variety