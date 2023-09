Почина Стив Харуел, бивш вокалист на "Smash Mouth"

П очина Стив Харуел, бившият вокалист на поп рок групата от Калифорния "Smash Mouth", съобщи сайтът на "Билборд".

BREAKING: Steve Harwell, the former lead singer of Smash Mouth, has died, the rock band announced. He was 56. https://t.co/xVmqzjaeMG pic.twitter.com/LpBoLLS11g