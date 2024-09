Почина Рон Йейтс - легендарен капитан на "Ливърпул"

Н а 86-годишна възраст почина централният защитник и дългогодишен капитан на "Ливърпул" Рон Йейтс, съобщиха от клуба.

През последните години бившият футболист се бореше с болестта на Алцхаймер.

Condolences to the THE LEGEND Ron Yates and his family🙏🏽🙏🏽🙏🏽



THANK YOU… pic.twitter.com/QHNQuXPL1Y