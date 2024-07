Почина американският сценарист Робърт Таун

А мериканският сценарист Робърт Таун почина на 89-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Той е автор на филма „Китайски квартал“ („Чайнатаун") от 1974 година, който често е определян като най-добрия филмов сценарий.

Таун е починал в понеделник, заобиколен от семейството си в дома си в Лос Анджелис. Това съобщи публицистката Кари Макклуър. Тя отказа да коментира причината за смъртта.

Writer-director Robert Towne, an Oscar winner for his original script for “Chinatown” and an acknowledged master of the art of screenwriting, has died. He was 89.⁠

