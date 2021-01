Почина американската легенда Клорис Лийчман

А мериканската актриса Клорис Лийчман, спечелила осем награди "Еми" за участието си в сериала "Мери Тайлър Мур" и "Оскар" за филма "Последната прожекция", почина на 94-годишна възраст, съобщава БТА.

"За мен бе привилегия да работя с Клорис Лийчман, една от най-безстрашните актриси на нашето време", заяви в комюнике мениджърът ѝ Джулиет Грийн.

От съобщението става ясно, че тя е починала от естествена смърт в дома си в град Енсинитас в щата Калифорния.

