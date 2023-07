Актрисата Карлин Глин почина на 83 години

К арлин Глин, певицата и актриса, която през 1979 г. печели награда "Тони" за ролята си в "Най-добрата малка бордейна къща в Тексас", почина на 83 години.

Дъщерята на Глин, актрисата Мери Стюарт Мастерсън, обяви в Instagram, че Глин е починала на 13 юли, след като през последните години ѝ бяха поставени диагнози деменция и рак.

"Аз бях с нея. Винаги ще бъда благодарна за тези последни мигове, колкото и да е трудно", написа 57-годишната Мастърсън в надпис до черно-бяла снимка на Глин, строфа от стихотворението "Клирънс" на поета Шеймъс Хийни и снимка на Глин с брата на Мастърсън - Питър, която според нея е направена на партито за 80-ия ѝ рожден ден.

"Смъртта е като раждането по най-странния начин. От първата ми глътка въздух до последната ѝ глътка", продължава тя в надписа. "Тази нишка е колкото крехка, толкова и силна."

Актрисата от "Лоши момичета" описва Глин като "най-грациозния тромав човек, когото някога бихте срещнали".

"Силна, умна, глупава, интуитивна, мила, щедра, страстна и дълбоко слушаща", написа Мастърсън за майка си.

"Тя беше отдадена на баща ми и на огромния кръг от ученици и сътрудници, които смяташе за свое избрано семейство. Тя никога не е губила чувството си за радост и удивление... Почивай в мир, мамо", добави тя.

Глин дебютира на екрана във филма "Трите дни на кондора" през 1975 г., преди да се насочи към Бродуей с мюзикъла "Най-добрият малък публичен дом в Тексас".

Съпругът ѝ Питър Мастерсън адаптира историята и режисира мюзикъла. Актрисата се превъплъщава в ролята на Мона Стенгли във възраждането на спектакъла през 1982 г., което започва малко след края на първоначалния му тираж.

"Първоначално работих по пиесата само за да помагам", казва Глин пред The New York Times за ролята си в мюзикъла през 1978 г. Преди кастинга в представлението тя прекарва години встрани от стремежите си да играе, освен в "Трите дни на кондора", за да отгледа децата си.

