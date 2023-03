Петима ранени при стрелба на плаж в Лос Анджелис

Н ай-малко петима души са били ранени снощи при стрелба на плаж в Лос Анджелис в САЩ, недалеч от мястото, където по-рано вчера е имало акция за доброволно предаване на лично оръжие, организирана от полицията и градските власти, предаде Асошиейтед прес.

Тримa убити, сред които и бебе, при стрелба на магистрала в Чикаго

Five hospitalized after shooting on Los Angeles beach https://t.co/8DHtHnsVI4 pic.twitter.com/SFCOf0EVWX